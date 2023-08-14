Hollanda: Hava sahamıza yaklaşan Rus savaş uçakları durduruldu

Hollanda, hava sahasına yaklaşan Rus savaş uçaklarının durdurulduğunu bildirdi. Rusya'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hollanda, hava sahasına yaklaşan iki Rus savaş uçağının Danimarka hava sahasında durdurulduğunu açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 07.00 sularında Rusya'ya ait 2 F-16 savaş uçağının Hollanda hava sahasına yaklaştığı tespit edildi.

"Hızlı Tepki Uyarısı" (QRA) sistemlerinin aktifleştirilmesi üzerine uçaklar, Danimarka tarafından bu ülkenin hava sahasındayken durduruldu.

Açıklamada, bu tip olayların nadir görüldüğü ancak yine de hızlı konuşlanmanın önemini gösterdiği ifade edildi.

BELÇİKA İLE İŞBİRLİĞİ

Hava sahasını kontrol görevini Belçika ve Hollanda'nın dönüşümlü olarak üstlendiğinin ifade edildiği açıklamada, iki ülkenin tüm Benelüks (Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) sahasını izlediği bildirildi.