Hollanda’da hastaneye silahlı saldırı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Hollanda’da bir eve ve Erasmus Tıp Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Hollanda’da bir eve ve Erasmus Tıp Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan üniversite hastanesi Erasmus Tıp Merkezi'ne ve bir eve düzenlenen silahlı saldırılarda can kaybı arttı. Polis tarafından yapılan açıklamada, eve düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 14 yaşındaki kızın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.



Polis tarafından gözaltına alınan ve Erasmus Tıp Merkezi öğrencisi olan 32 yaşındaki saldırgan, eve düzenlendiği saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki kızın 39 yaşındaki annesini, daha sonra ise Erasmus Tıp Merkezi'nde 46 yaşındaki bir erkek öğretmeni öldürmüştü.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, saldırganın kimliği kamuoyu ile paylaşılmadı. Öte yandan, saldırganın saldırıları düzenlediği iki noktada da yangın çıkardığı açıklanmıştı.