Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya'dan çıktı: Varlıklarını 1 avroya sattı

Hollandalı bira üreticisi Heineken'ın, şirketin Rusya'daki varlıklarının Rus Arnest Group'a sembolik olarak 1 avro karşılığında satarak Rus pazarından çıkışın tamamlandığı duyuruldu. Şirkete ait Rusya'da yedi bira fabrikası ve 1.800 çalışanı bulunuyordu.

Hollandalı bira üreticisi Heineken'ın Rusya’daki faaliyetlerini sembolik olarak 1 avro karşılığında Rus Arnest Group'a sattığı bildirildi.

Heineken’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Rus Arnest Group'a 1 avro karşılığında satarak Rus pazarından çıkışın tamamlandığı duyuruldu.

Hollandalı şirket, satış anlaşmasının gerekli tüm onayları aldığını ve muhtemelen 300 milyon avroluk olağan dışı faaliyet zararıyla sonuçlanacağını da bildirdi.

Şirkete ait Rusya'da yedi bira fabrikası ve 1.800 çalışanı bulunuyordu.

Heineken, Rusya-Ukrayna savaşı başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya'dan ayrılma niyetini açıklarken, şirket söz konusu ayrılma sürecin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti.

Hollandalı bira üreticisi Heineken’ın Rusya’daki faaliyetlerini devralan Arnest Group ise kutu ambalaj üretimi yaparken, Rusya'nın en büyük aerosol üreticisi olarak biliniyor. Rus grup, ayrıca kozmetik ve ev eşyaları satışında da faaliyet gösteriyor.