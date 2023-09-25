Hollywood yıldızı Sophia Loren hastaneye kaldırıldı

Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından Sophia Loren, evinde geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

İsviçre'deki evinde düşmesi sonrasında biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunda çok sayıda kırık oluşan Hollywood yıldızı Sophia Loren, hastaneye kaldırıldı.

NTV'nin aktardığı habere göre, 20 Eylül'de 89 yaşına giren efsanevi oyuncunun evinin banyosunda düştüğü, kalçasında bazı kırıkların oluştuğu ve uyluk kemiğinde ameliyat gerektiren ciddi bir kırık olduğu öğrenildi.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Loren'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.

Loren, en son yönetmen oğlu Edoardo'nun "The Life Ahead" filminde rol almıştı.