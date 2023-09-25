Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hollywood yıldızı Sophia Loren hastaneye kaldırıldı

Hollywood sinemasının en büyük kadın yıldızlarından Sophia Loren, evinde geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Kültür Sanat
  • 25.09.2023 21:18
  • Giriş: 25.09.2023 21:18
  • Güncelleme: 25.09.2023 21:24
Kaynak: Haber Merkezi
Hollywood yıldızı Sophia Loren hastaneye kaldırıldı
FOTOĞRAF: Depophotos

İsviçre'deki evinde düşmesi sonrasında biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunda çok sayıda kırık oluşan Hollywood yıldızı Sophia Loren, hastaneye kaldırıldı.

NTV'nin aktardığı habere göre, 20 Eylül'de 89 yaşına giren efsanevi oyuncunun evinin banyosunda düştüğü, kalçasında bazı kırıkların oluştuğu ve uyluk kemiğinde ameliyat gerektiren ciddi bir kırık olduğu öğrenildi.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Loren'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.

Loren, en son yönetmen oğlu Edoardo'nun "The Life Ahead" filminde rol almıştı.

BirGün'e Abone Ol