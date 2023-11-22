Hollywood’da Filistin yaptırımı: Melissa Barrera, ‘Çığlık 7’ kadrosundan çıkarıldı

Oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı paylaştığı için 'Scream 7' kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon’ın Filistin’e destek mesajlarından rahatsız olan menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera, ‘Çığlık 7’ filminin kadrosundan çıkarıldı.

Korku filmi ‘Çığlık’ın devam serisinde yer alan Barrera’nın Filistin’e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar ‘antisemitist’ olarak değerlendirildi.

Barrera Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, hala sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor” demişti.

Kararı kendisinin almadığını söyleyen filmin yönetmeni Christopher Landon, “Her şey berbat. Bağırmayı kesin. Bu benim aldığım bir karar değildi" diye yazdı.

Barrera, ‘Çığlık’ filminin beş ve altıncı filmlerinde ‘Sam Carpenter’ rolünü canlandırmıştı.

Hollywood'un yaptırımlarıyla karşılaşan tek oyuncu Melissa Barrera olmadı. Oscar ödüllü aktrist Susan Sarandon’ın menajerlik şirketi UTA da Filistin’e destek mesajlarından rahatsız oldukları için oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.