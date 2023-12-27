Honda ve Toyota 14,5 milyon aracı geri çağırdı

Japonya'nın resmi Kyodo ajansının araştırmasına göre Honda 8,3 milyon, Toyota ise 6,2 milyon aracını kusurlu yakıt pompaları sebebiyle geri çağırdı.

Dünya 27.12.2023 09:33 Giriş: 27.12.2023 09:33

Güncelleme: 27.12.2023 09:54 Kaynak: Haber Merkezi

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Japonya'nın resmi Kyodo ajansı, Denso üretimi kusurlu yakıt pompalarının kullanıldığı farklı markalardan geri çağrılacak araçların son durumunu araştırdı. Araştırma sonucuna göre Honda 8,3 milyon, Toyota ise 6,2 milyon aracını kusurlu yakıt pompaları sebebiyle geri çağırdı. Güneydeki Aiçi eyaleti merkezli parça üreticisi Denso'nun yakıt pompalarında kusur saptanmış ve bunun, aracın durmasına yol açabileceği tespit edilmişti. Kusurun tespiti sonrası Denso Başkanı Hayaşi Shinnosuke, müşterilerinden ve Japon kamuoyundan özür dilemişti. Denso firması açıklamasında ise "kusurlu yakıt pompasına sahip modellerde şimdiye kadar kaza ve yaralanma saptanmadığı" duyurmuştu. Toyota, 1,1 milyon aracını geri çağırdı