Honduras'ın kararı İsrail'in tepkisini çekti: Savunma hakkımız görmezden geliniyor

Honduras'ın İsrail’in Gazze’ye sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırma kararına tepki gösteren İsrail, kendini savunma haklarının görmezden gelindiğini iddia etti. Açıklamada, Honduras hükümetinden Hamas’ı kınamaları ve İsrail’i desteklemeleri istendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırmasını kınadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Honduras’ın büyükelçisini geri çağırma kararı, İsrail’in kendini savunma hakkını görmezden gelmesi demektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat Hamas ile savaşın devam edeceğini kaydederek, "Honduras hükümetinden Hamas’ı kınamalarını, İsrail’i desteklemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Orta Amerika ülkesi Honduras, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarede bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde Filistinli sivil nüfusun yaşadığı ciddi insani durumlar göz önünde bulundurularak İsrail Büyükelçisi Roberto Martinez istişareler için ülkeye çağırıldı" ifadesine yer verilmişti.

Honduras Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletlere (BM) acil ateşkes çağrısı yapılarak, "İnsan haklarına her koşulda saygı duyulmalıdır. Gazze Şeridi'nde felaket niteliğinde insani dram yaşanıyor ve bundan büyük oranda çocuklardan oluşan sivil nüfus etkileniyor" ifadesi kullanılmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.