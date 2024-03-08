Hopa’da AKP’nin vaadi deniz dolgusu: Amaç köylerimizi yağmalamak

Doğu Karadeniz’e hidroelektrik santrallarla, taşocaklarıyla, sahil yoluyla, deniz dolgunlarıyla adeta ihanet eden AKP iktidarı, vaatlerinde de bu yıkımı sürdüreceğini söyledi. Hopa’da yerel seçim çalışmalarına katılan AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, vaat olarak denizi doldurma sözü verdi. Çelik, “En iyi hizmeti ben vereceğim, denizi ben dolduracağım” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala adaylar çalışmalarını sürdürüyor.

AKP’nin Hopa Adayı Ati Utku Cihan, dün Hopa Parkı’nda miting düzenledi. Sınırlı sayıda katılımın olduğu mitinge Artvin Milletvekili Faruk Çelik de katıldı.

Projelerin sıralandığı konuşmalarda araştırılmış, çalışılmış proje olarak Doğu Karadeniz’in deniz ekosistemini tahrip eden, yeşili ve maviyi betona çeviren deniz dolgusu vaat olarak sunuldu.

Çelik, “Siyaset iddia işidir. Ben daha çok hizmet edeceğim demektir siyaset. En iyi hizmeti ben yapacağım diyorum, denizi ben dolduracağım. Araştırılmış çalışılmış projeler bunlar. Ankara’dan alınması gereken bütün izinleri söke söke alacak bu kardeşiniz” dedi.

Hopa'da sınırlı sayıda katılımın olduğu mitingde AKP'den 'deniz dolgusu' vaadi: Amaç köylerimizi yağmalamakhttps://t.co/LFFUDuuuWe pic.twitter.com/zevnlWnDgc — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 8, 2024

CHP'NİN ADAYINDAN TEPKİ

Çelik’in bu vaadine ilk tepki CHP’nin Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan’dan geldi. Çelik’in vaadi aynı zamanda beraberinde taşocaklarının önünü açacağını belirten Cihan, köylerin yağmalanmak istediğini belirtti.

Cihan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Çelik konuşmasında belediye başkan adayı kendisiymiş gibi konuşuyor. Kamusal bir alan için yani Hopa halkına alan kazandırmak için değil, TIR parkı için denizi dolduracağını söylüyor, planlar hazır diyor. Neresi olduğunu söylemedi. 1000 TIR’lık bir alandan bahsediliyor. Bu kadar geniş bir alanda denizin doldurulması için gerekli dolgu malzemesi olan taşı nereden alacaklarını da söylemedi. Köylerimize taş ocağı mı açacaklar? Taşocakları olan yerlerin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz doğa turizmi diyoruz, turizmle kazanalım diyoruz. Taşocaklarıyla köylerimizin, doğamızın yok edilmesini ve yağmalanmasını istemiyoruz.”