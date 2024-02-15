Hopalılara ‘Aklımızı başımıza alalım’ diyen AKP’li Çelik’e tepki

Hopalılara seslenerek “Aklımızı başımıza alalım” diyen AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’e CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan tepki gösterdi. Cihan, “bu açıklama AKP’nin seçim stratejisini de ortaya koyuyor” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa aday tanıtım toplantısında “Hopalılara sesleniyorum, aklımızı başımıza alalım. Biz hizmetlerimizle ilgili vereceğimiz sözü kısaltacağız. 8 ay daha kısaltacağız” dedi.

Çelik’in açıklamalarına tepki gösteren CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, “Hopalıların aklı zaten başında. Hopalılar ne istediğini çok iyi biliyor ve buna göre hareket ediyor” diye konuştu.

HİZMET ÜZERİNDEN TEHDİT

Çelik’in açıklamalarını talihsiz olarak niteleyen CHP’li Cihan, şöyle konuştu:

“Aslında bu açıklama AKP’nin seçim stratejisini de ortaya koyuyor. Açıkça Hopalılara ‘bize oy vermezseniz, size hizmet gelmez’ deniyor ve üzülerek söylüyorum ki hemşehrilerimiz hizmet üzerinden tehdit ediliyor. Hatta sayın vekil bir yerde ‘oy verirseniz 8 ay önce hizmet gelir’ diyor. Bu 8 ay önce gelebilecek şeyi geciktiririz demek yani Hopa’yı cezalandırırız demek.

Ben 15 yıl belediyelerde bürokrasi kanadında faaliyet yürüttüm. Son dört buçuk yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeydim. Gidip sorabilirler, İstanbul’daki AKP’li ilçe belediye başkanlarına, bir hizmet gecikmesi yaşanmış mı? Uyumlu çalıştık mı çalışmadık mı? Ne benim ne partimizin böyle bir yaklaşımı olmuştur. Bundan sonrasında da Hopalıların takdiriyle belediye başkanı seçildiğimde yine bütün kurumlarımızla ve milletvekillerimizle aynı iş birliği ve uyumla çalışacağım.”

AKP’li Faruk Çelik’in “Burası ideolojilerin değil, hizmetin merkezi olacak” açıklamasını da değerlendiren CHP’li Cihan, “İdeolojilerden kastın Hopa’nın hayata baktığı yer olduğunu düşünüyorum. Hopa daima ilerici, daima hayatı vicdani değerler üzerinden değerlendiren, daima emekten ve doğadan yana bir tavır sergilemiştir. Bu fikirlerle hareket etmiştir. Bu düşünce yapısı Kazım Koyuncuları çıkarmıştır. Biz de yeni Kazım’lar çıksın diye mücadele edeceğiz. Fikirlerimiz en büyük zenginliğimiz olacak. Hem fikir hem hizmet kenti olacağız” ifadelerini kullandı.