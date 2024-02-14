Horasan kazıkları çaktılar ama tehlike sürüyor: Fatsa’nın sesini duyun, İliç gibi olmasın!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan ve yaşam savunucularının mücadelesi sonucu ruhsat uzatım talebi reddedilen Altıntepe Madencilik’e ait maden, köylülerin yaşamına kastediyor. SOL Parti’nin Fatsa Belediye Başkan Adayı Resul Şahin ve çevre sakinlerinden Cevat Atar, madene yakın bir noktada yaptıkları açıklamayla tehlikeye dikkat çekti. Atar, “Biz Erzincan’da gördüğümüz facianın aynısının yaşanacağını öngörüyoruz. Önlem aldılar, Horasan kazıkları çaktılar ve perde yaptılar. Ancak tehlike geçmiş değil” dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ÇED raporu taahhütlerini yerine getiremediği ortaya çıkan ve ruhsat uzatım talebi reddedilen Altıntepe Madencilik firmasına ait altın madeninin yol açabileceği faciaya ilişkin SOL Parti Fatsa Belediye Başkan Adayı Resul Şahin ile bölgedeki yaşam savunucusu ve çevre sakinlerinden Cevat Atar açıklamalarda bulundu.

Şahin ve Atar, tüm ihlallerine rağmen üretime devam eden madenin, Erzincan İliç’teki gibi bir faciaya yol açabileceğini ifade etti. Şahin, madenin yaydığı sülfirik asit ve siyanür ile birlikte zehirli ağır metal gazlarla havayı kirlettiğini ve köylülerin yakın zamanda bu nedenle kansere yakalanabileceğini ifade etti.

“YETKİLİLER GÖZ YUMUYOR”

Çevre sakinlerinden Cevat Atar ise ÇED olumlu raporu alamamasına rağmen madenin faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Atar şöyle devam etti:

“Biz Erzincan’da gördüğümüz facianın aynısının yaşanacağını öngörüyoruz. 2017 yılında buradaki havuz da patladı. Önlem aldılar, Horasan kazıkları çaktılar [özel bir makinayla yapılan kazık çakma işlemi] ve perde yaptılar. Ancak tehlike geçmiş değil. Bu meydana siyanürlü toprak dökecekler. Yağmur yağınca bu toprak akacak, barajı aşacak olduğu gibi Fatsa’ya akacak. Yetkililer buna nasıl göz yumuyorlar. Bunu görüp nasıl önlem almıyorlar, bizim canımız bu kadar ucuz mu? Uluslararası sermaye para kazanacak diye canımızdan olacağız. Bizi yönetenlere sesleniyor, palavra atmayın bu havayı soluyun. Erzincan ne durumda, Sedat Cezayirlioğlu’na yapılan şimdi de bize yapılıyor. Toprak mücadelesi veriyoruz burada da. Bahçeler Köyü su içemiyor. Su biterse hayat biter.”