House of the Dragon'ın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu

HBO'nun izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin devamı olan House of the Dragon'ın ikinci sezonunun haziran ayında yayınlanacağı açıklandı.

Dizi tarihinin en iyi yapımlarından olan Game Of Thrones dizisiyle aynı evrende geçen ve dizinin devamı olarak geçen House of the Dragon'ın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Yazar George R.R. Martin ve Ryan Condal yapımı fantastik dizinin haziran ayında HBO'da izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı.

Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan dizi, Ejderhaların Dansı adı verilen iç savașa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. Dizide Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno ve Rhys Ifans gibi isimler rol alıyor. George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.

House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu 21 Ağustos 2022'de yayınlanmıştı.

House of the Dragon yeni sezonuyla ilgili ilk fragman 2023'ün son günlerinde gelmişti. Fragmana baktığımızda Olivia Cooke'un canlandırdığı Alicent Hightower "Savaş çıkacak, birçok kişi ölecek ve galip gelen sonunda tahta çıkacak" sözleri dikkat çekiyor. Lord Cregan Stark rolündeki Tom Taylor da dahil olmak üzere yeni karakterlerin tanıtılması, fragmanı daha da ilginç kılıyor.