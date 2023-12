House of the Dragon’un 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Game of Thrones evreninin 200 yıl kadar öncesine giden House of the Dragon dizisinin 2’nci sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Kültür Sanat 03.12.2023 10:30 Giriş: 03.12.2023 10:30

Güncelleme: 03.12.2023 10:34 Kaynak: Haber Merkezi

HBO Cumartesi günü, dünyaca ünlü ikonik dizi "Game of Thrones"ta yaşanan olaylardan iki yüzyıl önce geçen hikayesini devam ettiren "House of the Dragon"un ikinci sezonu için ilk fragmanı yayınladı. 'House of the Dragon’ın ikinci sezonu, Rhaenyra ve Alicent'ı merkezine alarak, Targaryenler arasındaki iç savaşı konu edinecek. Fragman, ilk sezonda savaşan gruplar arasında daha fazla çatışmanın yanı sıra daha fazla ejderha sahnesi de vaat ediyor. İki ejderhanın bir kumsalda karşı karşıya geldiği etkileyici bir görüntünün de yer aldığı videoda yoğun savaş sahneleri dikkat çekiyor. Fragmanda Rhaenys Targaryen'in dış sesle "Tanrılar için akrabalar arasındaki bir savaş kadar nefret uyandırıcı ve ejderhalar arasındaki bir savaş kadar kanlı bir savaş yoktur" dediği duyuluyor. SUMMER 2024. #HOTDS2 pic.twitter.com/zpHQmXYrmc — House of the Dragon (@HouseofDragon) December 2, 2023 İlk sezonda yer alan Matt Smith, Emma D’arcy, Olivia Cooke, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Rhys Ifans, Harry Collet da dahil birçok isim yeni sezonda da izleyicilerle buluşacak. Aynı zamanda Gayle Rankin Alys, Simon Russel Beale, Freddie Fox ve Abubakar Salim de kadroya katılacak. "House of the Dragon", "Game of Thrones" yazarı George R.R. Martin'in "Fire & Blood" romanından uyarlandı. Yeni teaser HBO'nun Brezilya'nın São Paulo kentinde düzenlenen CCXP23 paneli sırasında tanıtıldı. "House of the Dragon"un sekiz bölümlük ikinci sezonu önümüzdeki yaz HBO'da yayınlanacak.