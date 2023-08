Houston'da jaguarlara serinlemeleri için 'kanlı dondurma' veriliyor

birgun.net

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklar, Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca insanı etkiliyor. Ancak aşırı sıcaklardan etkilenenler sadece insanlar değil...

Hayvanlar da kavurucu sıcaklardan etkilenirken, hayvanat bahçelerinde hayvanların serinlemesi için farklı yöntemler deneniyor. Mevsime uygun meyvelerden ve etlerden oluşan buzlu kokteyller de hayvanların serinlemesi için uygulanan yöntemlerden birisi olarak biliniyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston Hayvanat Bahçesi'nden, aşırı sıcaklardan etkilenen jaguarların serinlemesi için 'kanlı dondurma' yapıldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, 'kanlı dondurmalar' jaguarlara sunulan kıymadan elde edilen kandan yapılıyor.

Houston Hayvanat Bahçesi'nde hayvan bakıcısı olarak görev yapan Paul Reed, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu onların temel diyetinin bir parçası değil. Yani hayvanlarımıza sunmaya çalıştığımız temel besin maddelerine sahip değil, ancak bizim için dondurma gibi ekstra bir şey" ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesindeki jaguarların Güney Amerika kökenli olduğunu belirten Reed, "Bu nedenle jaguarlar "Sıcak ve nemli ortamlara alışıktırlar, ancak aynı zamanda güneşten uzak kalmaktan da hoşlanırlar. Çünkü güneş enerjilerini tüketir" ifadelerini kullandı.

"Bu yüzden hava böyle sıcak olduğunda, serinlemeleri için farklı seçeneklerimiz var" diyen Reed, "kanlı, buzlu dondurmanın" bunlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

'Blood popsicles' keep jaguars cool at the Houston Zoo pic.twitter.com/bXoVeTZx1m