Hozat’ı örnek ilçe yapacağız

Hozat’ta halkla bir araya gelen SOL Parti, yurttaşların sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini aktardı. MYK Üyesi Alper Taş, “Hozat’ı gençlik, kadın, mahalle meclisleriyle hep birlikte yönetmeye var mısınız?” diye sordu.

Haber Merkezi

Dersim’in Hozat ilçesinden belediye başkanlığı için aday gösteren SOL Parti çalışmalarını sürdürüyor. Halk buluşmaları ve esnaf ziyaretinin ardından Hozat halkıyla panel gerçekleştiren SOL Parti, MYK üyesi Alper Taş, PM Üyesi Hasan Hayır ve Hozat adayı Aydın Kaya’nın katılımıyla yöre halkının sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini aktardı. Salondaki coşku ve kalabalık dikkat çekti.

SOL Parti MYK üyesi Taş, “Burada CHP’li, DEM Partili ya da başka partilere gönül vermiş arkadaşlarımız var. Herkesin SOL Partili olmadığını biliyoruz. Mesele, parti üyemiz olup olmaması değil, biz “Sol, solun sığınağıdır” diyoruz. Türkiye’de seçime çok az yerde belediye başkan adayı çıkardık. Bu seçimlerde Türkiye’de birkaç istisna yer dışında denetleme talip olduk. Yönetmeye talip olduğumuz Hozat, Defne, Kemalpaşa, Fatsa gibi yerler var. Biz bu yüzden sol içi ilişkilerde hassasız, çok emek verdik. Dayanışmamızı hiçbir zaman eksik etmedik. Biz kazanırsak onlar bizle, onlar kazanırsa biz onlarla çalışacağız” dedi.

BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

“Yerel yönetimlerin yapması gerekenlerden biri de talepkar olmaktır” vurgusu yapan Taş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkın demokratik taleplerini yukarı taşımak için yerel yönetimler bir demokratik baskı aracı haline gelecek. Bizim halkla birlikte örneğin Pertek-Hozat yolunu açmak için gündem yaratmamız gerekirse Ankara’ya yürümemiz gerekiyor. Yani gündem yapmamız gerekiyor. Yerel yöneticilik bu şekilde gerçekleşebilir. Halkın taleplerini örgütleme konusunda çalışma yaparsak başarabiliriz. Kendisini belli mevzuata hapseden bir yöneticilik değil, o mevzuatı her şekilde aşan bir yönetim anlayışı inşa etmemiz gerekiyor. Merkezi iradeye karşı yereli savunan demokrasi anlayışını geliştireceğiz. Bir söz verdik, sözlerimizi tekrar etmeye gerek yok. Ben burada bir kararınızı ölçmek istiyorum. Sizlerden bir yanıt almak istiyorum. Hep birlikte yönetmeye talip miyiz? Kadın meclisleri ile gençlik meclisleri ile engelliler meclisleri ile mahalle meclisleri ile Hozat’ı hep birlikte yönetmeye, örnek bir ilçe yapmaya hep birlikte var mıyız?’’

KOOPERATİF KURACAĞIZ

SOL Parti Hozat adayı Aydın Kaya ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Hozat’ta tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir görev var önümüzde, yerel yönetimlere talip olma anlamında bize çok heyecan veriyor. SOL Parti olarak elimizi taşın altına koyduk. Biz ‘Söz, yetki, karar halkındır!’ diyoruz. Halkın da içinde olduğu bir belediyecilik anlayışımız var. Alacağımız her karara halkımızı da katacağız. Ben inanıyorum ki halkla birlikte tartışarak, konuşarak aldığımız kararlar daha doğru kararlar olacaktır. Önümüzde Fatsa örneği var mesela. Tarımdan hayvancılığa, imardan üretime liyakatli, kendi alanında uzman kadrolarla çalışacağız. Partimiz bölge halkıyla, demokratik kitle örgütleriyle tartışarak, birlikte hareket ederek doğru kararları alacak.’’