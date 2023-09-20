Hrant Dink cinayetine ilişkin yeni davada tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen yeni davada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde komiser yardımcısı olan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan yeni davanın ikinci duruşmasında, tutuklu yargılanan Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde katledilen Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 11 sanık hakkında yeni bir dava açılmıştı.

Aralarında eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ile azmettirici Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in bulunduğu 11 sanığın, "Anayasayı ihlal", "FETÖ adına suç işleme" ve "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlarından yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Duruşmada, dönemin Trabzon Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nde komiser yardımcısı olan tutuklu sanık Adem Sağlam'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Sağlam, 2015’ten bu yana tutuklu olarak yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, davayı 6 Aralık saat 10.00'a ertelerken, diğer sanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine hükmetti.