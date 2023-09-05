Hrant Dink davası: Firari eski emniyet müdürü önce yakalanıp sonra serbest bırakılmış

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin açılan yeni davanın firari sanıklarından eski emniyet müdürü Yunus Yazar'ın mayıs ayında yakalandığı ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin açılan ve Fetullah Gülen’in sanıkları arasında yer aldığı yeni davanın firari sanıklarından eski emniyet müdürü Yunus Yazar’ın mayıs ayında yakalandığı, ancak ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Mahkeme, Yunus Yazar hakkındaki dava dosyasının Ankara’daki dosyalarla birleştirilmesi yönünde mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin aralarında Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 13 firari sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yunus Yazar, Ankara’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve kaçak sayılan firari sanıklar Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ise duruşmaya katılmadı.

BİRLEŞTİRME TALEBİ REDDEDİLDİ

Davada ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürü sanık Yunus Yazar’ın, Mayıs 2023’te Ankara’da yakalandığı ortaya çıktı. İfadesi alınan Yazar’ın dava neticesinde hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırılarak serbest bırakıldığı, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başka bir dava neticesinde ise tutuklandığı öğrenildi. Mahkeme, sanık Yazar hakkındaki dosyanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyası ile birleştirilmesini talep etti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ise birleştirme talebini reddetti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Duruşmada savunma yapan sanık Yazar, ‘’Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu iddianameye adımın nasıl dahil edildiğini hayretle karşılıyorum. Önleme, dinleme talep formlarında hiçbir şekilde sahtecilik olmayacağı açıktır. Hangi belgede sahtecilik yaptığım ortaya konulmamıştır. İddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır’’ ifadelerini kullandı.



YAZAR'IN DOSYASI AYRILDI



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yunus Yazar hakkındaki dava dosyasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dava dosyası ile birleştirilmesi konusundaki uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi. Heyet, söz konusu dosyanın diğer sanıklar yönünden ayrılmasına da hükmetti.