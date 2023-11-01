Hrant Dink davası yeniden görülüyor: Cumhurbaşkanlığı'nın talebi kabul edildi

Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı. Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın "Anayasayı ihlal" suçu yönünden zarar görme ihtimali olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebini kabul etti. Heyet, duruşmayı 10 Ocak 2024'e erteledi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 78 sanığın yargılandığı davanın Yargıtay'ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, sanık avukatları, Dink ailesinin avukatları ile Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının okunmasının ardından sanıklara söz verildi. Sanıklar, bozma ilamına uyulmamasını talep etti.

SANIK ASTSUBAY KARAKAYA: YILLAR SONRA SUÇLU İLAN EDİLDİM

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay Yavuz Karakaya, davaya yargılanmasının cinayet tarihinde İstanbul'da görevli olmasından kaynaklandığını belirterek, "Adil ve eşit yargılanmadım. Günah keçisi haline getirildim. Suça iştirakimi ortaya koyan tek bir tanık, tape kaydı, ihbar yok. Ben tutuksuz yargılanıyorken bir anda en üst seviyeden ceza aldım ve tutuklandım. Tutuksuz yargılanıyorken dosyaya hangi delilin girmesiyle tutuklandığımı bilmiyorum. Yıllar sonra suçlu ilan edildim sonra geriye doğru delil arandı. Sentetik deliller ortaya kondu" ifadelerini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen, dosyada 131 sayfalık delil klasörü olduğunu ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bunları görmediğini kaydetti. Avukat Belen, "Bizi müdahil olarak yok saymış, taleplerimizle ilgili hiçbir şey dememiş. Biz de Yargıtay'ın bu kararına ilişkin hiçbir şey demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

DAVA 10 OCAK'A ERTELENDİ

Müşteki Cumhurbaşkanlığının "Anayasayı ihlal" suçu yönünden zarar görme ihtimali olduğu gerekçesiyle davaya katılma talebini kabul eden heyet, sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin ve Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, taraflara dosyalarının ayrılması talebiyle ilgili beyanda bulunmaları için 1 aylık süre verilmesine, celse arasında yapılan değerlendirmenin ardından dosyanın, mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama kararının beklenmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 10 Ocak 2024'e erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Mart 2021'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 78 sanığın yargılandığı davayı karara bağlamıştı.

Mahkeme, aralarında dönemin kamu görevlileri tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 26 sanığı 3 yıl 4 ay ila ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırırken, aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu 39 sanık hakkında düşme ve beraat ile ret kararı vermişti.

Mahkeme heyeti ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmıştı.

Haklarında ceza verilen sanıklar ile cezaların yetersiz olduğunu öne süren Dink ailesi avukatları karara itiraz etmiş, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce ele alınmıştı.

Daire, 5 Mayıs 2022'de, sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını incelemiş, yerel mahkemenin kararını usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran'da açıklamıştı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri onayan Daire, diğer sanıklar hakkındaki "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından verilen mahkumiyetlerin bazılarını onarken bazı sanıklar hakkında verilen cezaları ise az bularak bozmuştu.

Daire bu kapsamda bozma hükmü kurduğu sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemesine göndermişti.