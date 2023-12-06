Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' kararı

BirGün yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast'ın 10 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılandığı davanın 5. duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Ogün Samast'ın avukatı, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul ederek Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın 'FETÖ adına suç işleme' davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ogün Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmak üzere Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’ne geldi.

Adliye çevresinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast’ın yaya olarak geldiği gözlendi.

Fotoğraf: Ogun Samast'ın Akçaabat Adliyesi'ne girişi / DHA

Duruşmaya, tutuksuz olan Ogün Samast ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşmada sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ogün Samast ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının alınacağını belirtti. Savunmasını yapmak üzere ilk olarak Ali Fuat Yılmazer'e söz verildi.

Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirtt; Samast'ın savunmasının bugün alınmamasını talep ederek ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme başkanı, Samast'ın savunmasının bir sonraki duruşmada alınmasına karar verdi. Heyet, Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Duruşma, 6 Mart 2024'e ertelendi.

Duruşmanın ardından Ogün Samast Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki adliyeden ayıldı. Adliyeden eşi Selma ile çıkan Ogün Samast, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek bölgeden ayrıldı.

Fotoğraf: Samast, adliyeden eşi Selma Samast ile birlikte kendilerini bekleyen camları siyah bir otomobille ayrıldı/DHA

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti.

Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

