Hrant Dink, katledilişinin 17'nci yılında anıldı: Katil artık aramızda, tıpkı 'Öldür' diyenler gibi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink, katledilişinin 17'nci yıl dönümünde vurulduğu yerde anıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink, aramızdan ayrılışının 17'nci yılında katledildiği yerde anıldı.

Binlerce kişinin katıldığı anma, her yıl olduğu gibi bu yıl da Dink'in katledildiği yer olan Agos gazetesinin eski ofisinin bulunduğu İstanbul Şişli'deki Sebat Apartmanı önünde gerçekleştirildi.

Saat 15.00'da başlayan anmaya siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve çok sayıda aydın katıldı.

Yurttaşlar, Dink’in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil ve mum bıraktı.

"KATİL ARTIK ARANIZDA"

Anmada, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve cezaevinde tutulan Çiğdem Mater'in mesajını kayıp yakınları Besna Tosun ile Hanım Tosun okudu:

"Adaleti sebatla beklediğimiz 1 yıl daha geçti. Adalet yerine yine adaletsizlikle yüz yüzde kaldığımız 1 yıl daha. 17 yıl sonra 17 yaşındaki katil artık aranızda. Tıpkı 'Öldür' diyenlerin aranızda olduğu gibi. Ne Hrant Dink cinayetinin arkasındaki karanlığı aramaktan vazgeçeceğiz ne de adalet talebimizden."

"KARANLIĞA KARŞI TABU KIRICIYDI"

Bu yıl anma konuşmasını sosyolog ve yazar Oya Baydar yaptı. Baydar, şunları söyledi:

"Dostlar, Hrant'ın sevgili arkadaşları ve ailesi. Bugün bizimle burada yüreği çarpan Hrant, ezilen insanların acıları, dermanı ve vicdanıydı. Rakel'in dediği gibi, bir bebekten bir katil yaratan karanlık türkiye'nin vicdanını katletti. Hrant güzellemesi yaptığımı sanmayın. 2002 yılıydı, Barış Komitesi için toplanmıştık. Ne demişti Hrant: "Türkiye'de 'soykırım vardır' diye bağıracağım' Paris'te 'soykırım yoktur' diye bağıracağım. O, karanlığa karşı bir tabu kırıcıydı. Şahin değil güvercindi. Biliyorum ki 'güvercinler öldürülmez' derken yanılıyordu. Hrant'tan hain imajı yaratamayacaklarını gördüler."