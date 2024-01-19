Hrant Dink, ölüm yıldönümünde Ankara’da Gomidas türküleriyle anılıyor

BirGün yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilişinin 17. yılı nedeniyle bu akşam saat 20.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Salonu’nda konser, şiir dinletileri ve konuşmalardan oluşan etkinlikle anılacak.

İstanbul’da 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00 sıralarında Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesi’nin Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde silahlı saldırıyla katledilen BirGün yazarı Hrant Dink, Ankara’da anılacak.

Dink'in katledilişinin 17. yılında bu akşam saat 20.00’de ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Salonu’nda konser, şiir dinletileri ve konuşmalardan oluşan bir etkinlik düzenlenecek.

ODTÜ Mezunları Derneği ile Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin birlikte düzenlediği “Hrant Dink Anma Konseri”nin teması “Göçün Sesten Şahitleri – Gomidas Türküleri - Ah Kilikya” olarak belirlendi.

AKİS Müzik Topluluğu tarafından yürütülecek program, BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç’ın Hrant Dink hakkındaki konuşmasıyla açılacak.

Müzisyen İsmail Hakkı Demircioğlu’nun türküleri, Sabri Ejder Öziç’in de şiirleri ile katılacağı programın ana hattını Ermeni Milli Müziği’nin de kurucusu olarak bilinen, Kütahyalı bir Anadolu Ermenisi olan ve Anadolu'daki ilk kapsamlı derleme faaliyetlerini yürütmüş olan "besteci ve müzikolog" Vartabed Gomidas'ın (1869-1935) derlemeleri ve Anadolu'daki Ermeni müziğinin kaynaklarına dair çeşitli bulgular oluşturacak.