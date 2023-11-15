Hrant'ın katilinin serbest bırakılmasına tepki yağdı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına siyasilerden, hukukçulardan ve halktan tepki yağdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi.

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildi.

Tahliye kararına çok sayıda tepki geldi.

Çok sayıda siyasetçinin yanı sıra, hukukçular, insan hakları savunucuları tahliye kararına yönelik tepkisini dile getirdi.

Siyasi partiler de sosyal medya üzerinden yazılı açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada ise Ogün Samast, en çok konuşulanlar arasına girdi.

Çok sayıda kullanıcı tahliye kararına tepki gösterdi.

Ogün Samast'ın tahliye edilmesine yönelik tepkilerden bazıları şu şekilde:

"ADALETİN A'SINDA BAHSEDEN VİCDANSIZDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Akıl alır gibi değil. Yok iyi hali varmış bilmem ne. Bu kadar canice bir cinayet işleyen kişinin ne iyi hali olacak? Demek ki Ogün Samast'la Türk bayrağı önünde fotoğraf çekilenler günü geldiğinde o delikten çıkarmayı da bildiler. Artık bu memlekette adaletin a'sından bahseden vicdansızdır.

Takip etti, tatbikat yaptı, Hrant Dink’i üstelik de planlayarak öldürdü Ogün Samast.



Bugün iyi hâlden serbest kalıyorsa, sözün bittiği yerdeyiz demektir.



Bu vakitten sonra bu memlekette adaletin a’sından bahseden gerçekten vicdansızdır. pic.twitter.com/1uAC5F02Im — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 15, 2023

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için “yargı krizi” çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden “iyi halliler” dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride… “Aslanım benim, aferin Erdoğan…”

Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için “yargı krizi” çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden “iyi halliler” dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride…

“Aslanım… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2023

HEDEP Eş Genel BaşkanıTülay Hatimoğulları: Sevgili Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama Sevgili Hrant Dink’in katili Ogün Samast serbest! İktidarın bu ayrımcı İnfaz uygulamasına, Hrant’ın katledilmesinden sorumlu olanlara ve arkasındaki siyasi iktidara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili Hrant’ın bizlere miras bıraktığı barış mücadelemize de ısrarla devam edeceğiz.

Sevgili Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama Sevgili Hrant Dink’in katili Ogün Samast serbest!



İktidarın bu ayrımcı İnfaz uygulamasına, Hrant’ın katledilmesinden sorumlu olanlara ve arkasındaki siyasi iktidara… pic.twitter.com/itALsMppKq — Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) November 15, 2023

"MİLLİ VE YERLİ İKTİDAR OGÜN SAMAST'I SAHİPSİZ BIRAKMADI"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş: Sevgili Hrant Dink bir “milli mutabakat cinayetinin” kurbanı oldu. ‘Milli ve yerli’ iktidar güçleri ‘milli ve yerli’ katilleri Ogün Samast’ı da sahipsiz bırakmadı. Tıpkı ‘milli ve yerli’ Sivas katliamcıları, domuz bağcıları, mafyacıları sahipsiz bırakmadıkları gibi.

Sevgili Hrant Dink bir “milli mutabakat cinayetinin” kurbanı oldu.



‘Milli ve yerli’ iktidar güçleri ‘milli ve yerli’ katilleri Ogün Samast’ı da sahipsiz bırakmadı.



Tıpkı ‘milli ve yerli’

Sivas katliamcıları, domuz bağcıları, mafyacıları sahipsiz bırakmadıkları gibi. — Alper Taş (@alper_tas) November 15, 2023

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin: "Hrant Dink’in katili Ogün Samast biraz önce tahliye edilmiş. Burası böyle DİSTOPİK bir yer! Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama katil serbest! Ayrımcı İnfaz kanunun sonuçları…"

Hrant Dink’in katili Ogün Samast biraz önce tahliye edilmiş.Burası böyle DİSTOPİK bir yer!! Gültan Kışanak, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay sadece düşünceleri nedeniyle hapiste ama katil serbest! Ayrımcı İnfaz kanunun sonuçları…. — Eren Keskin (@KeskinEren1) November 15, 2023

"ADALET CÜBBESİNİ ÇIKARMIŞ, BERESİNİ GİYMİŞ"

Gazeteci Merdan Yanardağ: Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Barış Pehlivan'ı, Çiğdem Mater'i hapiste tutan rejim, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı tahliye etti, iyi mi!"

Can Atalay'yo, Osman Kavala'yı, Tayfun Kahraman'ı, Barış Pehlivan'ı, Çiğdem Mater'i hapiste tutan rejim, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ı tahliye etti, iyi mi! — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) November 15, 2023

Murathan Mungan: Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’nin düzenlediği "Cezasızlık Sempozyumu"nun ikinci gününde yapacağım açılış konuşmasını hazırlıyordum ki, bugün Ogün Samast tahliye edilmiş… Adalet cüppesini çıkarmış, beresini giymiş.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi’nin düzenlediği "Cezasızlık Sempozyumu"nun ikinci gününde yapacağım açılış konuşmasını hazırlıyordum ki, bugün Ogün Samast tahliye edilmiş… Adalet cüppesini çıkarmış, beresini giymiş. — murathan mungan (@mungan_murathan) November 15, 2023

Avukat Aslı Kazan: Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın cezaevinden çıkmasına şaşıranlara; dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Müdürü Engin Dinç yakın zamanda Ankara İl Emniyet Müdürü oldu.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın cezaevinden çıkmasına şaşıranlara;

dönemin Trabzon Emniyet İstihbarat Müdürü Engin Dinç yakın zamanda Ankara İl Emniyet Müdürü oldu. — Asli Kazan (@perapea) November 16, 2023

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi: Hrant Dink cinayetinin perde arkasının kurbanlık koyunu Ogün Samast tahliye edilmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ogün Samast bugünün koşullarında değil hüküm giymek, gözaltına bile alınmazdı. Ogün Samast’a ceza veren yargıçları (göstermelik de olsa)suçlayan yargıçların hakim olduğu günlerde yaşadığımızı unutmayalım.

Hrant Dink cinayetinin perde arkasının kurbanlık koyunu Ogün Samast tahliye edilmiş. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ogün Samast bugünün koşullarında değil hüküm giymek, gözaltına bile alınmazdı. Ogün Samast’a ceza veren yargıçları (göstermelik de olsa)suçlayan yargıçların hakim… — Türkan Elçi (@turkan_elci) November 16, 2023

Türkiye İşçi Partisi: Anayasa Mahkemesi’nin tahliye kararına rağmen cezaevinde tutsak bulundurulan Hatay Milletvekilimiz Can Atalay ve onlarca siyasi tutuklu Saray’ın talimatıyla özgürlüklerinden mahrum edilirken, Hrant Dink’in katili Ogün Samast bugün tahliye edildi. Milletvekilleri, siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler hapiste tutulurken bir katil daha sokağa salındı. Yargıyı mafya çetelerinin arka bahçesine çeviren Saray Rejimi’ni yıkacağız, adaleti kazanacağız!