Hrant’ın Arkadaşları grubundan Ogün Samast açıklaması
Ogün Samast’ın serbest kalmasının ardından Hrant’ın Arkadaşları adına yapılan açıklamada, “Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok! Biz bitti demeden bu dava bitmez” denildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın dün akşam saatlerinde tahliye edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
Hrant Arkadaşları grubu, tahliye kararına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Grubun X hesabından yapılan söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Hrant Dink cinayeti halen aydınlatılmamış, sorumluları açığa çıkartılmamışken; birçok dostumuz, hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutuluyorken, Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildi.
Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok!
Gözümüzün içine baka baka 'öldür' diyenleri, bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar!
Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz.
Biz bitti demeden bu dava bitmez."
Katilleri koruyan cinayete ortaktır!#HrantDink #BuradayızAhparig pic.twitter.com/PCSCUShA7S— Hrant'ın Arkadaşları (@hrantinarkdslri) November 16, 2023