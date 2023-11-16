Hrant’ın Arkadaşları grubundan Ogün Samast açıklaması

Ogün Samast’ın serbest kalmasının ardından Hrant’ın Arkadaşları adına yapılan açıklamada, “Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok! Biz bitti demeden bu dava bitmez” denildi.

Güncel 16.11.2023 11:08 Giriş: 16.11.2023 11:08

Güncelleme: 16.11.2023 11:13 Kaynak: Haber Merkezi

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