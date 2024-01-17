HSBC'den Türkiye'ye erken gevşeme uyarısı

HSBC, 2024 yılında Türkiye ekonomisinde daha zayıf büyüme ve bir miktar dezenflasyon öngördü, erken gevşeme riskinin son dönemde elde edilen kazanımları riske atabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli dev banka HSBC tarafından yayımlanan raporda, Türkiye’de politika yapıcıların, yaklaşan yerel seçimler de dikkate alındığında daha hızlı bir dezenflasyon süreci sağlamak yerine, yumuşak bir inişi önceliklendirmeye devam edecekleri öngörüldü.

CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner imzalı, 17 Ocak tarihli raporda "Yerel seçim öncesinde bir miktar mali gevşeme ve 2024’ün tamamında bütçe açığında bir büyüme bekliyoruz ancak para politikası veya kredi kanallarında bir gevşeme olacağını düşünmüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Metiner, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 oranında büyüdüğünü, bu yıl ise büyüme hızının yüzde 2,5’e gerileyeceğini tahmin etti.

"PARA POLİTİKALARI DAHA FAZLA SIKILAŞABİLİR"

Raporda, "Enflasyonun 2022 ve 2023 yıllarını yüzde 65’in üzerinde tamamladıktan sonra bu yıl yüzde 40’ın üzerinde kalması halinde daha da ivme kazanabileceğini; bu durumun da daha fazla para politikası sıkılaştırması gerektirebileceğini düşünüyoruz" denildi.

"Politika açısından en temel risk erken parasal gevşeme" diyen Metiner, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası yakın vadede gevşeme adımı atacağına dair en ufak bir sinyal vermiş değil ancak ekonomik aktivite beklenenden fazla yavaşlarsa bu görünüm hızla değişebilir. Politika faizinin 25 Ocak’ta gerçekleştirilecek 250 baz puanlık bir faiz artışının ardından yüzde 45 seviyesinde tepe yapmasını ve mevcut enflasyon tahminleri dikkate alındığında 2024 yılı boyunca faiz indirimi yapılmamasını bekliyoruz."

Kaynak: BloombergHT