HSBC, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini artırdı

HSBC, Türkiye'de politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine yükseltti. Banka 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 4,4 seviyesinde tuttu. Bankaya göre Türkiye'de riskler devam ediyor.

Ekonomi yönetiminden gelen son mesajlar yabancı yatırımcıların para politikası patikasına ilişkin beklentilerinde revizyonlara yol açmaya devam ediyor.

Son olarak HSBC'de yıl sonu politika faizi beklentisinde ılımlı bir revizyon yaptı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda bankanın beklentisi yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkarıldı.

Banka raporunda Türkiye'deki dengesizliklerin (enflasyon, döviz kaldıracı, döviz arzı, merkez bankası rezervleri) büyük olduğunu ve bunları çözmenin zorlu bir uyum süreci gerektireceğini ifade etti.

Banka yetkililerden gelen işaretlerin en azından önümüzdeki 12 ay boyunca çok daha kademeli ve dolayısıyla sınırlı bir ekonomik yeniden dengelenmeyi tercih ettiklerini gösterdiğini söyledi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ KORUNDU, FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ

Bu değerlendirmelerin ardından banka 2023 büyümesini yüzde 4,4 olarak tahmin etmeye devam ettiğini açıkladı. 2024 GSYH büyüme tahmini ise yüzde 4,1'den yüzde 3,0'a düşürdü.

Banka para politikasının öncekine kıyasla biraz daha sıkılaştırılmasını ve politika faizinin bu yılın sonunda yüzde 32,5 olmasını bekliyor. Burada önceki beklenti yüzde 30 seviyesindeydi.

Banka 2023 için daha sınırlı bir bütçe açığı bekliyor. Ancak Mart ayında yapılacak yerel seçimlerle birlikte resmi harcama tahminlerinin 2024 yılında aşılabileceğini düşünüyor.

2023 ve 2024 yıllarında daha büyük cari işlemler açığı bekleyen banka, Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizinden kaçınması olasılığını önemli ölçüde arttığı görüşünde.