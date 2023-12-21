HSK duyurdu: Yüzlerce savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) tamamlanan Mazeret Kararnamesi ile 506 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.

Kararname, HSK internet sitesinde yayımlandı. Buna göre 506 hakim ve savcının yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç'un paylaşımının ardından kararname HSK'nın internet sitesinden de yayımlandı.

Buna göre 480'i adli yargı, 26'sı idari yargı olmak üzere 506 Hakim ve Savcının görev yeri değişti.

HSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının talepleri değerlendirilerek 21.12.2023 tarihi itibarıyla karara bağlanmış olup, kararnameler ilan edilmiştir.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 26/12/2023 Salı günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır."