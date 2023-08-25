HSK, İmamoğlu'nun 'hakaret' davasında istinaf heyetini değiştirdi

HSK'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve "siyasi yasak" kararının istinaf aşamasına bakacak olan mahkeme heyeti başkanını ve bir üyesini görevden aldı. Görev değişikliğinin ardından İmamoğlu davasının öne çekilmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'hakaret' davasında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İmamoğlu'na verilen cezanın istinaf aşamasına bakacak olan üç üyeli heyetin başkanını ve bir üyesini görevden aldı.

DW'den Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerini etkileyecek hakaret davasında Perşembe günü çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeniden adaylığa hazırlanan İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve "siyasi yasak" kararının istinaf aşamasına bakacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 24. Ceza Dairesi'nin başkanı ve bir üyesini görevden aldı.

HSK Birinci Daire, Temmuz ayındaki iller arası atama kararnamesinin ardından bu kez "müstemir yetki" kararnamesini tamamladı. Kurul, Ekrem İmamoğlu davasının istinaf aşamasına bakacak olan İstanbul BAM 24. Ceza Dairesi Başkanı Sezai Öztürk'ün yetkisini kaldırdı, Öztürk'ü 2. Ceza Dairesi Başkanlığı'na gönderdi.

HEYETİN 2 İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yine aynı dairenin üyesi Rüştü Yamak da 1. Ceza Dairesi Üyeliği'ne atandı. Daire Başkanlığı'na Yaşar Kılınç, üyeliğe ise Muharrem Ballı getirildi. Kılınç, 17 Temmuz'daki atama kararnamesinde istinaf üyeliğinden istinaf başkanlığına terfi ettirilmiş ancak henüz görev yapacağı daire belirlenmemişti. HSK'nın bu kararıyla üç kişilik İmamoğlu heyetinin iki ismi değiştirilmiş oldu. Dairede salt çoğunlukla karar alınıyor.

24. Ceza Dairesi'nin henüz istinaf incelemesini tamamlamadığı öğrenildi. Görev değişikliğinin ardından İmamoğlu davasının öne çekilmesi bekleniyor. İstinafın vereceği karardan sonra dosya, son hüküm için Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gidecek.

YENİDEN ADAY OLAMAYACAK

Yargıtay'ın vereceği karar da İmamoğlu'nun siyasi geleceğini etkileyecek. Olası bir onama kararında İmamoğlu, Mart 2024'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olamayacak ve olası bir CHP Genel Başkanlığı adaylığı iddiası da tümden ortadan kalkmış olacak.

YEREL MAHKEMENİN HAKİMİ SÜRGÜN EDİLMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "Ahmak" demekle suçlanan ancak bu sözü dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt olarak söylediğini belirten İmamoğlu'nun yargılandığı davanın son duruşması öncesinde hâkim Hüseyin Zengin, isteği dışında İstanbul'dan Samsun'a atanmış, yerine ise Mehdi Komşul getirilmişti. Yeni gelen Yargıç Komşul, 14 Aralık 2022 tarihinde İmamoğlu'nun 2 yıl 15 gün hapis cezası vermiş ve aynı zamanda siyasi yasak kararı da almıştı. Bu cezaya İmamoğlu'nun avukatları itiraz etmişti.

İKİNCİ DAVAYA DA İKİNCİ HAKİM

Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada ise HSK, 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetkisi ikiye bölünerek, buraya yeni bir hâkim daha atadı. Mevcut hâkim Mesut Kesayak'ın yanında 1/2 yetkiyle çalışacak yeni yargıç ise 220 bin siciliyle Tuğçe Tavus oldu. Bu davadaki mevcut dosyalar ve bundan sonra gelecek dosyalar, iki hâkim arasında paylaştırılacak. İmamoğlu dosyasına ise hangi hâkim tarafından bakılacağı şimdilik bilinmiyor.