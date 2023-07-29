HSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 171 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK Birinci Daire'nin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 167 hâkim ve cumhuriyet savcısı ile idari yargıda 4 hâkimin görev yerleri değiştirilerek yeni atamaları yapıldı.

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