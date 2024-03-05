HSK, şikâyeti işleme almadı

Haber Merkezi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti tanıklarına işkence yaptığı öne sürülen savcı hakkında HSK'ye yapılan başvuru reddedildi. HSK Birinci Dairesi, Tahir Elçi cinayeti davasın tanığı Deniz Ataş’ı işkence ve zorla baskı altına alarak yönlendirdiği iddia edilen savcı K.K. ile bir dönem cinayeti soruşturmasını yürüten savcı U.İ. hakkında Diyarbakır Barosu ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı’nın şikâyetini işleme almadı. HSK’nin gerekçe göstermediği kararının yeniden incelenmesi talebini de reddetmesi üzerine, şikâyet HSK Genel Kurulu’na taşındı.

MLSA'dan Deniz Tekin'in haberine göre Tanık Deniz Ataş, 17 Ağustos 2021’de, Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na gönderdiği ve dava dosyasına giren mektubunda Sur ilçesinden çıkarken gözaltına alındığını, kolluğun ağır işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığını belirtti. Bir komutanla yanına gelen savcı K.K’nin, "Elçi cinayetinin Mahsum Gürkan ve Uğur Yakışır tarafından işlendiğini" söylemesi için kendisine baskı yaptığını, kendisini ölümle tehdit ettiklerini ve istedikleri gibi ifade verirse serbest bırakılacağının söylendiğini anlattı.

Ataş, gözaltında tutulduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne gelen savcı K.K’nin kendisine “Korkma şerefim ve namusum üzerine seni bıraktıracağım. Bu olayları PKK’nin üzerine yıkmamıza yardımcı ol. Avukat gelirse bu konuşmalardan bahsetme, senin de avukatında başı ağrır, yoksa hiç kurtulamazsın” dediğini aktardı. Tanığı gerçeğe aykırı beyanda bulunmaya zorlayarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suçlanan savcılar, HSK kararıyla terfi edildi. K.K, Manisa Cumhuriyet Başsavcı vekili olurken, U.İ. ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyesi oldu. Tanık Ataş verdiği ifadelerin ardından Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan İzmir 1 No’lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.