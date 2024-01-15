HSK üyeliği için TBMM Başkanlığı'na 6 başvuru

HSK'de boşalan 1 üyelik için TBMM Başkanlığına 6 başvuru yapıldı. HSK'ye üye seçimi için 8 Ocak'ta başlayan başvuru süresi, 12 Ocak'ta sona erdi. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu çarşamba günü 6 aday arasından belirleyeceği 3 ismi, seçim yapılmak üzere Genel Kurula sunacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na 6 kişi başvuru yaptı.

Başvuru yapan isimler arasında Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu, Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Ender Ethem Atay ve Doç. Dr. Neslihan Göktürk yer aldı.

Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK'ya 1 üye seçecek olan TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyeleri'nden Kurulu Karma Komisyona gönderdi.

Karma Komisyon, seçimi yapmak üzere 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanacak.

BEŞTE ÜÇ ÇOĞUNLUK ARANACAK

Karma Komisyon, bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek.

Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulu da aynı usul ve nisapları gözeterek seçimi tamamlayacak.