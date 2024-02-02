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HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 02.02.2024 00:33
  • Giriş: 02.02.2024 00:33
  • Güncelleme: 02.02.2024 00:33
Kaynak: AA
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Prof. Dr. Çetin Arslan'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi seçilmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'de boşalan 1 üyelik için 31 Ocak'ta TBMM Genel Kurulunda yapılan seçimde Prof. Dr. Arslan, HSK üyeliğine seçilmişti. Arslan'ın HSK üyeliğine seçilmesine yönelik TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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