‘Hüda Kaya’ya özgürlük’ çağrısı yapıldı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde, 1 Kasım 2023’ten bu yana tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Milletvekili Hüda Kaya’nın tahliye edilmesine dair açıklama yapıldı.

Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, müvekkilinin “kaçma şüphesi” iddiasıyla tutuklama kararı verildiğine işaret ederek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüda Kaya hakkında hukuksuz bir kaçak kararı çıkarmış, itirazları görmezden gelmiş, sanki Hüda Kaya kaçıyor gibi bir algı yaratarak kaçma şüphesiyle tutuklanmasına zemin hazırlamıştır” dedi. Kaya’nın 6 aydır neden tutuklu olduğunun bilinmediğini vurgulayan Leventoğlu, yaptıkları itirazların reddedildiğini kaydetti.