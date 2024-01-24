HÜDA PAR Saray’da ittifak, Van’da ‘‘muhalefet’’

Haber Merkezi

Partisinin Van’da düzenlenen aday tanıtımında konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu iktidarı açıktan eleştirmeden enflasyon ve hayat pahalılığından yakındı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu partisinin Van’da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. HÜDA PAR Van, Ağrı, Bitlis ile 7 ilçenin ve 1 beldenin belediye başkanı adaylarını açıkladı. Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının yanı sıra iç politikaya dair de konuşan Yapıcıoğlu’nun, ekonomik sorunlara ilişkin eleştirileri dikkat çekti. Cumhur İttifakında yer alan Yapıcıoğlu, iktidarın politikalarını açıktan eleştirmezken, artan enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çekti. Yapıcıoğlu, şubat ayının ortalarında asgari ücretin açlık sınırının altına düşebileceğini belirtti. Halkın gündeminde geçim varken siyasetin gündeminde seçim olduğunu belirten Yapıcıoğlu, özellikle dar gelirlilerin artan enflasyon karşısında ezildiğini söyledi. Yapıcıoğlu "Türkiye’de şu anda aralık sonu itibarıyla yapılan hesaplamalara göre açlık sınırı 16 bin lirayı aştı. Ne demek açlık sınırı? 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için sadece gıdaya ayırması gereken para. Yoksulluk sınırı, o da 47 bin liraya dayanmış durumda. Aralık rakamları itibarıyla söylüyorum" dedi.