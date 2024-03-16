HÜDAPAR'a kadınlardan tepki yağdı

Haber Merkezi

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Milletvekili ve Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı’nın kadınlara ilişkin konuşması tepkilere neden oldu. Ramanlı Kürtçe olarak yaptığı konuşmasını Türkçe altyazı ekleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Ramanlı konuşmasında kadınları giyimleri üzerinden hedef alarak, “Haklarının ellinden alınmasından korkan kadılar” için “Biz demokratız. Hangi renk çarşaf giyerseniz size karışmayız” diyerek espri yapacağını ve bu şekilde onları güldüreceğini savundu. Ramanlı’nın söz konusu ifadelerine çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kadınlar, Ramanlı için “Espri adı altında tüm kadınlara çarşaf zorunluluğu getireceklerini ilan ediyor” dedi.