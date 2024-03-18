HÜDAPAR'dan 'aday çekme' iddialarına ilişkin açıklama

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, adaylarını çekmeyeceklerini belirterek, seçime girdikleri için kendilerine tepki gösterenleri de eleştirdi.

Bitlis'e gelen Yapıcıoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, adaylarını çekeceklerine yönelik iddiaları yalanladı.

Meclis'te olmalarından rahatsızlık duyulduğunu ve bunun açıkça dile getirildiğini belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi de seçime girmemizden rahatsız oluyorlar. İttifak içinde olmamızdan rahatsız olanlar var. Şimdi de tek başımıza seçime girmemizden rahatsız oluyorlar. Onların rahatsız olmasında bir beis görmüyoruz. Üzerimizden bazı oyunlarla milleti rahatsız etmenize asla izin vermeyeceğiz. Oyunlarınızı ve fitnelerinizi daha önce yaptığımız gibi yine boşa çıkaracağız. Onların bu çirkin, düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı ve çatıştırıcı söylemlerine rağmen inatla, ısrarla gittiğimiz her yere kardeşlik, huzur ve iyilik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Önümüzde bir seçim var. Seçimlere gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Herkes kullandığı dile dikkat etmek zorunda. Siyasi partiler birbirlerinin siyasi rakipleridir, düşmanı değil."

81 il ve 666 ilçede belediye başkan adaylarının bulunduğunu; partilerinin, adaylarını geri çekeceğine yönelik söylemlerin gerçek dışı olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza sesleniyoruz, geri çekmek için aday göstermedik. Aday gösterdiğimiz her yerde seçimi kazanmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız."