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HÜDAPAR Diyarbakır'da miting yapacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

HÜDAPAR'ın Pazar günü Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda Filistin için düzenleyeceği miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Güncel
  • 14.10.2023 11:55
  • Giriş: 14.10.2023 11:55
  • Güncelleme: 14.10.2023 12:04
HÜDAPAR Diyarbakır'da miting yapacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fotoğraf: AA

Diyarbakır Valiliği, pazar günü yapılacak miting için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilik, resmi internet sitesinde 15 Ekim'de İstasyon Meydanı'nda HÜDAPAR'ın Filistin için yapacağı  mitinge ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, miting nedeniyle 14 Ekim saat 20.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

Mehmet Akif Ersoy Bulvarı

Akkoyunlu Caddesi

İstasyon Caddesi

İstasyon Köprüsü

Cemiloğlu Caddesi

Göçmenler Caddesi

Ankarada yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbulda pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
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