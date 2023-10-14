HÜDAPAR Diyarbakır'da miting yapacak: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
HÜDAPAR'ın Pazar günü Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda Filistin için düzenleyeceği miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Diyarbakır Valiliği, pazar günü yapılacak miting için bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Valilik, resmi internet sitesinde 15 Ekim'de İstasyon Meydanı'nda HÜDAPAR'ın Filistin için yapacağı mitinge ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, miting nedeniyle 14 Ekim saat 20.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:
Mehmet Akif Ersoy Bulvarı
Akkoyunlu Caddesi
İstasyon Caddesi
İstasyon Köprüsü
Cemiloğlu Caddesi
Göçmenler Caddesi
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