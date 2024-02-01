HÜDAPAR, eski Hizbullah sorumlusunu aday gösterdi

HÜDAPAR, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı aday gösterdi. Çınar’ın, Hilvan’da görevli imamken Hizbullahçı olmayan imamları bıçakla korkutup kaçırdığı iddia ediliyordu.

Yerel seçimlere iki ay kala partilerin belediye başkan aday açıklamaları da hız kesmeden devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden giren ve Genel Başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Hizbullah bana göre terör örgütü değildir” açıklamasıyla tepki çeken HÜDAPAR, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na eski Hizbullah Şanlıurfa/Hilvan sorumlusu olarak bilinen Cemal Çınar'ı aday gösterdi.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’ın haberine göre, 1984-2000 yılları arasında imam olarak görev yapan Çınar, Hilvan’ın Alakonak köyünde imam olarak Hizbullah propagandası yapmakla gündeme gelmişti. Çınar, Mart 1998’de Hizbullah’a yönelik operasyonda “Propaganda ve ajitasyon faaliyeti ile örgüte taban oluşturmak” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Salih Tuzcu, Çınar’a ve bölgedeki örgütlenmeye ilişkin aynı tarihte gazetelere verdiği demeçte, “Camilerde ders vererek, örgüte taban oluşturmaya çalışıyordu. Hoşlarına gitmeyen, kendilerinden olmayan cami imamlarını döverek, bıçakla korkutarak ilçe dışına atmışlar ve camilerde ders vermeye başlamışlar. Bu örgüt, devleti bölmek ve parçalamak, dini siyasete alet ederek propaganda yapmaktadır” demişti.

Hizbullah ana davasında da yargılanan Çınar, 2013’te Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, örgütün propaganda dergisi “İnzar”ın yazarlarından Mehmet Göktaş ile “Hizbullah terör örgütü üyesi olmak” suçunu işledikleri sabit olmadığı için beraat etmişti.