HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan ittifak açıklaması

HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanlığı 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapıcıoğlu, “Yerel seçimlerde ittifakla ilgili görüşmelerimiz var. Görüşmelerimiz sonuçlandığında ittifakın nasıl olacağıyla ilgili inşallah biz gerekli açıklamayı yaparız” dedi.

HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanlığı 4’üncü Olağan Kongresi’nde konuşan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, “Yerel seçimlerde ittifakla ilgili görüşmelerimiz var. Fakat bu görüşmelerimiz henüz sonuçlanmamış. Görüşmelerimiz sonuçlandığında ittifakın nasıl olacağıyla ilgili inşallah biz gerekli açıklamayı yaparız” dedi.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı 4’üncü Olağan Kongresi merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kongre, Kuran tilavetiyle açıldı.

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti: “Son olarak yerel seçimlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Basında, farklı yerlerde HÜDA-PAR’ın seçimlere ne şekilde katılacağıyla ilgili haberler çıkıyor. Buradan şunu hatırlatmak istiyorum; bizden duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyiniz. İttifakla ilgili görüşmelerimiz var. Fakat bu görüşmelerimiz henüz sonuçlanmamış. Görüşmelerimiz sonuçlandığında ittifakın nasıl olacağıyla ilgili inşallah biz gerekli açıklamayı yaparız.”