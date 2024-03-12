HÜDAPAR heyeti, Menzil köyüne gitti: Menzil ve HÜDAPAR yakınlaşıyor iddiası

AKP listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDAPAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Menzil Cemaati’ne gitti.

AKP listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDAPAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Menzil Cemaati’nin Adıyaman'daki köyüne gitti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen ve Hizbullah ile bağlantılı isimleri aday gösteren HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Mustafa Yetiş, Menzil köyüne gitti.

İddialara göre, Menzil Cemaati şeyhi Muhammed Saki Elhüseyni, HÜDAPAR ile yakın ilişki kuruyor. Ayrıca Elhüseyni Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşmüştü.a