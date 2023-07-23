HÜDAPAR il sekreterini öldürüp, il başkanını ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

HÜDAPAR'ın Adana İl Başkanlığı'nda bulunan İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklayarak öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i ise yaralayan A.S. tutuklandı.

Adana’da HÜDAPAR İl Başkanlığı’nda bulunan 33 yaşındaki İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçaklayarak öldürüp, 62 yaşındaki İl Başkanı Salih Demir’i ise ağır yaralayan A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDAPAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi.

İl binasına giren 71 yaşındaki A.S., HÜDAPAR İl Başkanı Salih Demir ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i bıçakla karınlarından yaralayıp, kaçtı.

Demir ile Pişgin’in, kanlar içerisinde il binasından çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Demir ile Pişgin’i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Pişgin, hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırının ardından kaçan şüpheli A.S.’yi, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden Salih Demir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.