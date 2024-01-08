HÜDAPAR'ın yürüyüşünde Tevhid bayrağı açıldı, 'cihat' sloganları atıldı!

HÜDAPAR'ın İsrail'e tepki yürüyüşünde Tevhid bayrağı açıldı, eylemciler sık sık "cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

HÜDAPAR, Batman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilşikin "Selahaddin Eyyubi’nin torunları Gazze için yürüyor" sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

HÜDAPAR Gençlik Kolları tarafından Çarşı Mahallesi Gök Taksi'de bir araya gelen kalabalık, Gülistan Caddesi’ne kadar yürüdü.

Tevhid bayrağı taşıyan 2 atlı kalabalığa öncülük ederken, eylemciler sık sık "cenk, cihat, şehadet" sloganı attı.

Basın açıklamasını okuyan HÜDAPAR Sason İlçe Gençlik Kolları Başkanı İshak Aksoy, “Dünyanın gözleri önünde masum bebekler ve çocuklar, mazlum kadınlar ve sivil insanlar öldürülüyor. Ümmet bu vahşeti sadece izliyor. Gazze unutturuluyor. Susmayacağız, zulmü kanıksamayacağız ve siyonist vahşete karşı duracağız. Filistin meselesi ümmetin ortak meselesidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs, Müslümanların ortak değeridir. Bu bilinç kaybolmamalı ve nesiller boyu diri tutulmalıdır. HÜDAPAR olarak tekrar ediyoruz; Kudüs davası davamızdır. Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Onlar yalnız ve sahipsiz değildir" dedi.