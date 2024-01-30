HÜDAPAR'lı Ramanlı, Cumhuriyet için "darbe" dedi

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, önceki gün Diyarbakır'da düzenlenen "Anadilimi Seçiyorum" başlıklı panelde Cumhuriyet'i hedef aldı. Ramanlı, "Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi. Gayeleri İslam’ı bölgeden silmekti. Hem Kürt hem Müslüman olmamız dolayısıyla düşmanlık ettiler" dedi.

HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, yerel seçime günler kala katıldığı bir panelde Cumhuriyet'i hedef aldı.

Güneydoğu Güncel'in aktardığına göre, Ramanlı, önceki gün Diyarbakır'da düzenlenen "Anadilimi Seçiyorum" başlıklı panele katıldı.

Panelde açıklamalarda bulunan Ramanlı, "Gerek Türk gerek Kürt gerek Laz gerek Zaza kendi dili ve rengiyle varlığını ne kadar korursa bu ülke o kadar zengin olur. Dil, ayrılık veya düşmanlık sebebi değildir. Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, insanları kendilerinden uzaklaştırıp devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtler idi ve bu Kürtler de Müslümandı. Bu uygulama yıllarca devam etti" dedi.

"Gayeleri İslam'ı bölgeden silmekti" diyen Ramanlı, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bazı yerlerde de bunu başardılar. Bizlere hem Müslüman olmamız hem de Kürt olmamız dolayısıyla her iki yönden düşmanlık ettiler. Elhamdülillah âlimlerimiz ve büyüklerimizin çabalarıyla tümden başarıya ulaşmadı. İslam'ı bizden alamadılar ama dilimiz, gün geçtikçe eriyip kayboluyor."

Kürtlerin kimliklerinin olmaıdığını, şahsiyetlerini İslam ile kazandıklarını öne süren Ramanlı, "Bugün dilin müdafaasını yapıp onun için mücadele ettiklerini savunanlar Kürtçeye sahip çıkmıyorlar. Nitekim Kürtler ve Zazalar dillerine sahip çıktıkları kadar İslam dinine de sahip çıkacaklardır" diye konuştu.