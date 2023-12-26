HÜDAPAR özerkliğin tartışılmasını talep etti

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmeli" açıklamasını yaptı. CHP'den Yapıcıoğlu'nun sözlerine tepki gelirken, Bakan Yılmaz Tunç ise "Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma 'özerkliğin' tartışılmasını talep etti.

Yapıcıoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Olumlu ve olumsuz yönleriyle eyalet, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerine serbestçe tartışılabilmelidir diyoruz. Tamam mı? Siz eğer, lütfen... Eğer siz okuduğunuzu anlamıyorsanız o zaman buralarda oturmayın. Eğer siz okuduğunuzu anlıyor, bile bile çarpıtıyorsanız diyecek sözüm yok, kendinize yakışanı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

CHP SIRALARINDAN TEPKİ

Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına CHP sıralarından tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu arkadaş ‘eyalet sistemi, özerklik, federasyonda dahil tüm modeler üzerinde serbestçe tartışmalıyız’ diyor. Bu arkadaş ‘ne mutlu Türküm diyene’ sözüne karşı çıkıyorum’ diyor. Oranın ismi ‘Kürdistan’dır’ diyor" dedi.

Başarır, şunları söyledi: "Siz utanmıyor musunuz? Siz nasıl milliyetçisiniz? MHP grubuna sesleniyorum. Güneydoğu'da özerklik isteyen, Gaffar Okkan'ın katillerini öven, Hizbullah'ı savunan bu kişi bütçeyi savunurken, üzülmediniz m? Siz üzülmezsiniz. Siz milliyetçiliği, vatansevgisini döneme-zamana-mekana göre belirlersiniz. Ben utanç duyuyorum."

ÖZGÜR ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına değindi.

Özel, "HÜDAPAR'ın Genel Başkanı, MHP sıralarına bakarak şunları okudu: 'Eyalet sistemi, özerklik ve fedarasyon gibi yönetim modelleri tartışılabilmeli...' Bunlar ittifak ortağı değil mi? Olumlu yönlerini biri saysın, olumsuz yönlerini diğeri saysın. Erdoğan eyaletin olumsuz yönlerini saysın. Olumlu yönlerini kim sayacak? Bahçeli, olumlu yönlerini de sen anlat ittifak ortağın yerine. Kimler kimlerle beraber..." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bir gazetecinin Yapıcıoğlu'nun sözlerini sorması üzerine, "federasyon sisteminin tartışılmasının söz konusu olamayacağını" belirtti. Tunç, "Bunu kabul etmek mümkün değil" açıklamasında bulundu.