HÜDAPAR’dan ‘Şeyh Said’ açıklaması: Bu Meclis’e gelmiş bütün milletvekillerinin soyundan daha değerli

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Şeyh Said’le ilgili tartışmaya ilişkin “Bu Meclis’e gelmiş bütün milletvekillerinin soyundan daha değerli” dedi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, son zamanlarda gündeme gelen 'Şeyh Sait' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Şeyh Sait Efendinin asaletinin zekâtı hepinize yeter ve artar” diyen Ramanlı, Şeyh Sait'in İngilizlerle iş birliği yapmasının bir iftira olduğunu ve "İngilizlere benzeyenlerin İstiklal Mahkemesi ekibi" olduğunu söyledi.

Ramanlı, Şeyh Sait ile ilgili sorulan soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

“Öncelikle şunu ifade etmek lazım, Şeyh Sait bir İslam kahramandır. Bizler tarihe, tarihi şahsiyetlere ve olaylara bakarken oradan ibret almak için, yanlışların tekrarlanmaması için ve doğrularda buluşmak için bakarız. O şekilde okur ve tanırız. Geçmişte bu ülkede çok acılar yaşandı, çok sıkıntılar çekildi. Ama bugün o tarihi olaylardan ders çıkarmak yerine, bu tarihi olaylar bir daha yaşanmasın, kardeşliğimiz pekişsin, birliğimiz daim olsun ve toplumsal barışı tesis edelim demek yerine o eski defterleri karıştırmak ve toplumun değerlerine hakaret ederek siyasi bir rant devirmeye çalışmak siyasetin büyük bir ayıbıdır.

Şeyh Sait Efendi ile ilgili yakıştırılan o sıfatlar da ben ve benim gibi düşünen milyonlarca insan tarafından Şeyh Sait Efendiyi asanlar hakkında düşünülüyor. Üstelik aynı gerekçelerle. Ben sadece o ileri sürülen yakıştırma ve hakaretlerden ikisine değinmek istiyorum. Şeyh Sait Efendinin İngiliz ajanlığı ya da İngilizlerle iş birliği yaptığı söylemi üzerinden bir iftira yürütülüyor. Elbette siyasal bilinci inkılap tarihi kitaplarından ibaret olanlar benim bu söylediklerime çok bir anlam veremeyebilirler ama sadece Şeyh Sait Efendi'nin fotoğraflarıyla onu asan o İstiklal Mahkemesi ekibinin fotoğraflarını gördüğünüzde kimin İngilizlere benzediğini, kimin İngilizlerden ayırt edilemediğini görmek gayet mümkün. İkinci husus elbette biz soyla sopla uğraşan bir siyasi hareket değiliz. Ama Şeyh Sait Efendi’nin de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın soyundan olduğunu ve o soyun sadece bizlerin bu dönemdeki milletvekillerinin değil bu meclise gelmiş geçmiş bütün milletvekillerinin soyundan daha değerli olduğu, o asaletin zekatının bile gelmiş geçmiş bütün milletvekillerine yeter ve artar olduğunu buradan ifade etmek istiyorum.”