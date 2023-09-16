Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness boşanıyor

Avustralyalı aktör Hugh Jackman (54), 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness (67) ile boşanacaklarını duyurdu.

Dünyaca ünlü aktör Hugh Jackman ile eşi Deborra-Lee Furness, ABD merkezli People dergisine gönderdikleri yazılı açıklamada dostane bir şekilde ayrıldıklarını belirtip ‘bireysel gelişimi sürdürmek için ayrılmaya’ karar verdiklerini duyurdu. Çiftin 23 ve 18 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.



1995’te bir dizi setinde tanışan Avustralyalı çift, aralarındaki yaş farkından dolayı hayranlarından sürekli olumlu ve olumsuz yorumlar almış ve Hugh Jackman her fırsatta eşini çok sevdiğini vurgulayan beyanlarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu geçen sisan ayında evlilik yıldönümü sebebiyle sosyal medyadan eşi için “Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve hayat. Kahkahan, ruhun, cömertliğin, mizahın, küstahlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye” mesajını paylaşmıştı.





