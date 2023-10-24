Hukukçular İsrail’in saldırılarını protesto etti

Haber Merkezi

Ankara'da bulunan hukuk örgütleri İsrail'in ablukası altındaki Gazze ile dayanışmak için Sıhhiye Adliyesi önünde açıklama gerçekleştirdi. Adalet İçin Hukukçular, Demokrasi İçin Hukukçular, Toplumsal Hukuk ve ÇHD Ankara Şubesi üyeleri cüppeleri ile Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya gelerek İsrail'in Filistin'i abluka altına almasını protesto etti. Hukuk örgütleri adına açıklamayı okuyan ve Filistin halkının direnişini meşru olduğunu ifade eden Av. Nilüfer Irmak Özkan, "İsrail, Filistin'de adım adım soykırıma doğru ilerlemektedir. Bir halkın topluca aç ve susuz bırakılması, öldürülmesi, göçe zorlanması soykırım suçunu oluşturur, bu suçta zaman aşımı yoktur ve Türkiye Mahkemeleri yurt dışında işlenen soykırım suçlarını yargılamaya yetkili ve görevlidirler" dedi.

Açıklamada İsrail'in Gazze'de arka arkaya işlediği insanlık suçlarının meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Av. Özkan; "Bir kez daha hatırlatıyoruz: Uluslararası hukuk, Filistin halkının kendi evlerine ve mülklerine dönme hakkını korumaktadır. Bu hali ile bugün Filistin halkını kınama yarışına girişmiş olan uluslararası kurumlara kendi karar ve düzenlemelerini hatırlatmayı da bir borç biliyoruz" diyerek meslektaşlarını ve kamuoyunu Filistinlilerin tarihsel haklılığını görmeye, sahiplenmeye, Filistin halkı ile dayanışma içinde olmaya çağırdıklarını söyledi.”