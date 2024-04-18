Hukuksuz JES zeytini bitirecek

Kocaer Enerji şirketinin, Aydın’da ruhsatı olmadan JES projesi için çalışma başlattığı öğrenildi. Şirketin 1 buçuk milyon zeytin ağacının bulunduğu belirtilen bölgede meyve ağaçlarını kesmeye başladığı ifade edildi.

Aycan KARADAĞ

Yaklaşık 40 adet jeotermal enerji santralının (JES) bulunduğu Aydın’da projelerin ardı arkası kesilmiyor. Tarım, orman ve yaşam alanlarının tam ortasına kurulan projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Kocaer Enerji şirketi, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri içinde bulunan Horsunlu, Kurtuluş, Gencelli, Gencellidere, Feslek, Gelenbe ve Ortakçı mahallerini kapsayan alanda yeni bir JES projesi yapmak için harekete geçti. Bölge halkının aktardığına göre, şirketin proje için jeotermal santral işletme ruhsatı ve kuyu açma izni bulunmuyor. Buna rağmen şirketin geçtiğimiz günlerde Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan bir yurttaşın arazisini satın aldığı ve kuyu açabilmek için bölgede bulunan yarım asırlık verimli incir ağaçlarını kestiği öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası bölge halkı tepki gösterdi. Gencelli Mahallesi’nde yaşayan Avukat Ferah Altuntaş, “Bölgede izinsiz şekilde jeotermal kuyusu açma hazırlıkları var. Şirketin, Horsunlu – Ortakçı diye olarak adlandırdığı bölge 12- 13 kilometrelik bir alan ve içerisinde 7 mahalleyi içinde barındırıyor. 10 binden fazla insanın yaşadığı bölgede ayrıca 1 buçuk milyon zeytin ağacı bulunuyor. Aynı zamanda bu bölgede önemli bir incir üretimi söz konusu. Aydın ili içinde bal oranı en yüksek incir bu bölgede yetiştirilip, dünya ülkelerine gönderiliyor. Bölgede üretilen zeytin ve incir ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Binlerce yıl önce ‘Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’ olarak tanımlanan Aydın Ovası, JES’lere kurban edilmemeli. Bölge halkı projeyi istemiyor” diye konuştu.

1 BUÇUK MİLYON ZEYTİN AĞACI VAR

Zeytin ağaçlarının bulunduğu yerin 3 kilometre çağında herhangi bir tesisin kurulmasının yasalara aykırı olduğunu hatırlatan Avukat Altuntaş şunları dile getirdi: “Bırakın 3 kilometre mesafeyi, bu bölgede 300 metre çapında dahi boş alan bulamazsınız. Her taraf nakış gibi incir ve zeytin ağacı ile işlenmiştir. Bizler yaşam alanımıza dokunulmasını istemiyoruz. Hukuk uygulansın.”

YURTTAŞLARI KANDIRDILAR

“Yerleşim merkezinde jeotermal kuyusu istemiyoruz” diyen Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Sunay Bilgin ise şu ifadeleri kullandı: “Bölgede yaşayan halkın izni olmadan ‘deprem araştırması yapıyoruz, toprağın altına sizler karışamazsınız’ diyerek devleti de işin içine dahil ederek halkın bahçelerine girildi. Halk çalışmaların bir JES şirketi tarafından yapıldığını bilmiyordu. Halkın izni olmadan bahçelerine kablolar döşendi, İşletme ruhsatları olmadığı halde, hatta kuyu açma izinleri dahi olmadan yerleşim yerinin içine, zeytinliklerin incir bahçelerinin ortasına jeotermal kuyusu açmak istiyorlar. Bölge halkı olarak buna kesinlikle karşıyız.”