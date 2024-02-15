Hukuksuzluk güvenlik soruşturmasıyla sürüyor

Haber Merkezi

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 7 Şubat 2017’de görevinden ihraç edilen ilkokul öğretmeni ve KESK Eski Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil görevine iade edildi. Yeşil, Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin 24 Ocak’ta verdiği kararla görevine iade edildi. Evrensel’in haberine göre Yeşil, OHAL KHK’si ile başlayan hukuksuzluğun her aşamada matruşka gibi karşılarına yeni bir halka olarak çıktığını belirtti.

Yeşil, “Matruşkanın son halkası olan güvenlik soruşturmaları bitirilmediği için göreve başlatılmayan çok sayıda emekçi var.” dedi. KHK’lerle 4 bin 464 kamu emekçisiyle birlikte görevinden ihraç edildiğini belirten Yeşil şunları söyledi: “Halen göreve iade edilmeyen çok sayıda arkadaşımız var. İdare mahkemelerinde, Danıştay’da 2-3 yıldır bekleyen dosyalar bulunuyor. İktidarın hukuksuzluk sistemi tam bir matruşka gibi. Her aşamada içinden yeni bir hukuksuzluk çıkıyor. Bunun son bulması açısından güçlü bir mücadele yürütmek gerekiyor.” dedi.