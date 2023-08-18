Hükümet bu kez de enflasyonla eşitledi: Bu ‘sıfır zam’ demek

Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren kamuda toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci teklifi enflasyonla sınırlı kaldı. Teklife tepki gösteren kamu emekçileri, bunun sıfır zam anlamına geldiğine dikkat çekti.

Emek Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi. Kamu emekçisi ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ikinci teklifini sundu. Buna göre 2024 yılı için yalnızca birer puanlık artışla teklif ilk altı ay yüzde 14’ten 15’e, ikinci altı ay için yüzde 9’den 10’a çıkardı. 2025 yılı ilk altı ay yüzde 6 ve ikinci altı ay için de yüzde 5 teklifi ise sabit kaldı. Kamu emekçileri, hükümetin ikinci teklifine tepkili.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal haklara ilişkin şunları söyledi: “Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız. Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. İstişari yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağız.”

HAK VERİLMEZ, ALINIR

KESK tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, iktidarın eylemler karşısında teklifte artış yapmış gibi görünse de enflasyonun gerisinde olan teklifte ısrar ettiği belirtildi. Kamu emekçilerinin bu teklifi kabul etmediğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İktidar eylemlerimiz karşısında teklifinde bir artış yapmış gibi görünse de geride bıraktığımız 6 dönem TİS sürecinde hep karşımıza çıkan, hiçbir zaman tutturulamayan ve gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen öngörülen enflasyonun da gerisinde olan teklifte ısrar edilmektedir. Kaldı ki enflasyona eşitleyen bir artış sıfır artış demektir. Kabul etmiyoruz. Ricacı olmayacak, fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. Yandaş konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Hak verilmez, alınır.”

FİİLİ MÜCADELEYE

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de “Tekrardan revize edilmiş gibi görünse de bu tutumu kabul etmiyoruz! Bundan sonra da halkımız için fiili ve meşru mücadeleyi esas almaya devam edeceğiz. Konfederasyonlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Hak verilmez, alınır!” diye tepki gösterdi.

MASAYI İŞARET ETTİ

Toplantının ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Teklif anlaşılmadığımızı gösteriyor. Masanın tek iyimser tarafı sosyal haklara ilişkin cümle kurulması. Hizmet kollarına daha yeni başlayabildik. Masanın kesintisiz işlemesine ihtiyacımız var. Çözümümüz bu masa” dedi. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise hedeflenen enflasyonla kamu çalışanlarının ücretinin öngörülmesinin doğru bir ücret politikası olmadığını belirterek “Refah payı olmadan geliri artıramayız. Buna yönelik Bakan bir şey söylemedi. İşveren heyetinden insanca yaşayacak bir ücret teklifini masaya getirmesini beliyoruz” ifadelerini kullandı.