‘Hükümet istifa’ diyen SOL Partililere toplu dava: BirGün muhabiri de iddianamede!

Büyük Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidarı protesto eden SOL Partililere toplu dava açıldı. Dava açılanlar arasında o sırada eylemi takip eden BirGün muhabiri Asena Tunca da bulunuyor.

HABER MERKEZİ

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ‘hükümet istifa’ diyerek iktidarı ve Kızılay’ın deprem günlerinde çadır satmaya kadar varan skandallarını protesto ettiği için toplu şekilde gözaltına alınan SOL Partililere toplu dava açıldı. Eylemi haberleştirmek için alanda bulunan ve gözaltına alınan BirGün muhabiri Asena Tunca da dava açılanlar arasında.

6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş’taki iki deprem bölgedeki illerde büyük yıkıma neden olmuş, iktidar ise enkazlara müdahalede geç kalmıştı. Arama kurtarma faaliyetlerindeki zafiyet ve Kızılay üzerinden ortaya çıkan skandallar, ülkenin dört bir yanında ‘Hükümet istifa’ sloganıyla protesto edilmişti.

1 Mart 2023’te Kadıköy İlçe Örgütü önünde SOL Partililer, kaymakamlık tarafından eylemin yasaklandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı. Haber yapmak için alanda bulunan BirGün muhabiri Asena Tunca da gözaltına alınanlar arasında yer almıştı.

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, dönemin İstanbul İl Başkanı Avukat Deniz Demirdöğen’in yanı sıra partinin avukatları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 77 kişilik toplu gözaltının üzerine bu kez de toplu dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaymakamlığın Anayasa’ya dayanan protesto hakkına ilişkin yasak kararı sorgulanmazken SOL Partililerin eylemi ve attığı sloganlar ‘suç’muş gibi gösterildi. İddianamede, “Şüphelilerin olay günü yaptıkları kanuna aykırı gösteri ve toplantıyı kendilerine defalarca yapılan ikaza rağmen sonlandırmayıp sürdürmekte ısrar etmek ve ancak güç kullanılarak yakalanmak suretiyle atılı suçu fikir ve eylem birliği içerisinde işledikleri, şüphelilere kolluk birimi tarafından eylemin sonlandırılması için yapılan tüm çağrı ve müzakere girişimlerine rağmen iştirak halinde bulunan şüphelilerin eylemi sürdürme kararlılığı sergiledikleri, dosya içerisinde yer alan yakalama tutanağına göre ancak zor kullanılmak suretiyle eylemin sonlandırılabildiği, böylece atılı suçun unsurları itibariyle oluştuğu anlaşılmakla iddianamenin tanzimi yoluna gidilmişti” ifadelerine yer verildi.

İddianamede yer alan 77 kişinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmekten 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve belli haklardan yoksun bırakılmaları talep edildi. İddianame, İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken davanın ilk duruşması için 19 Nisan saat:10.00’a tarih verildi.