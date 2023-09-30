'Hükümet istifa' diyen taraftarlara takipsizlik
Oktay EVSEN
Süper Lig’de 25 Şubat 2023’te oynanan Fenerbahçe ile Konyaspor maçında hükümeti istifaya davet eden taraftarlar hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. 23 taraftar hakkında başlatılan soruşturmanın düştüğü belirtildi.
Maraş depremleri sonrası oyanan ilk maç olan Konyaspor maçında Fenerbahçeli taraftarlar hükümet istifa sloganı atmıştı. Atılan sloganlar sonrası taraftarlar hakkında hukuksuz bir şekilde soruşturma başlatılmıştı.